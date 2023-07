Bürgermeisterin Kimmel nach der Bürgerbegehung

Zum ersten Mal fand gestern Abend am Bahnhof in Kaiserslautern eine Bürgerbegehung statt. Nachdem eine Sicherheitsstudie der Uni Kaiserslautern zeigte, dass sich Befragte an vielen Orten der Stadt unsicher fühlen, suchte Bürgermeisterin Kimmel das persönliche Gespräch. Für viele Bürger ist der Bahnhof ein sogenannter Angstraum in der Stadt. Gemeinsam mit Ordnungs- und Sicherheitsbehörden sowie mit Bürgern hat Kimmel deshalb einen Rundgang über das Bahnhofsgelände gemacht. Die Bürger kritisierten dabei fehlende Videoüberwachung, mangelnde Barrierefreiheit sowie eine schlechte Straßenbeleuchtung in der Innenstadt allgemein.

OT Kimmel