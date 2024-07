Der geplante neue Zuschnitt einiger Wahlkreise in Rheinland-Pfalz führt unter anderem dazu, dass die Verbandsgemeinde Lambrecht in der Pfalz vom Wahlkreis Neustadt an der Weinstraße in den Wahlkreis Kaiserslautern wechselt. Diese Entscheidung habe man schweren Herzens getroffen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Martin Brandl.