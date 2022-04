Ostertüten für Kinder aus der Ukraine

per Mail teilen

In der Woche vor Ostern ist es in vielen Familien eine schöne Tradition, zusammen die Ostereier zu färben. Ins Osternest gehören natürlich auch Schokohasen und andere Überraschungen. Damit auch geflüchtete Kinder aus der Ukraine eine Osterfreude erleben können, füllen Menschen aus Neustadt/Weinstraße Ostertüten prall voll mit allem, was Kinder mögen.