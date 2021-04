2020 waren die Kirchen an den Osterfeiertagen leer, Gottesdienstbesuche wegen Corona gar nicht erlaubt. In diesem Jahr können Gläubige unter Beachtung von Corona-Regeln in die Gotteshäuser - die Kirche setzt aber wieder auf digitale Angebote.

Die Pläne des Bundes für eine verlängerte "Osterruhe" sind vom Tisch - und damit auch die Bitte der Regierung an die Kirchen, an den Osterfeiertagen Gottesdienste nur virtuell abzuhalten. Der Kirchenbesuch an den wichtigen kirchlichen Feiertagen ist also möglich - im Gegensatz zu Ostern im vergangenen Jahr.

Ostern 2021 steht aber dennoch im Zeichen der Pandemie. Für den Besuch von Gottesdiensten gelten Hygiene- und Abstandsregeln, wie sie die 18. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes vorsieht. Es gelten Maskenpflicht und Abstandsgebot, Gemeindegesang ist untersagt, die Gemeinden müssen die Kontaktnachverfolgung sicherstellen.

Katholische und evangelische Gemeinden in Rheinland-Pfalz planen in diesem Jahr zwar Gottesdienste mit Besuchern, aber auch ein umfassendes digitales Angebot.

Bei den anstehenden Gottesdiensten der Kar- und Osterwoche wird es im Bistum Mainz keine weitergehenden Einschränkungen geben. "Ich bin froh und dankbar, dass wir in diesem Jahr Ostern in Gemeinschaft feiern dürfen - wenn auch mit der seit Monaten stark eingeschränkten Zahl an Gottesdienstbesuchern", teilte der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf mit.

Für die Durchführung von Präsenzgottesdiensten würden nach wie vor die strengen Regelungen gelten, die sich bereits bei der Feier der Weihnachtsgottesdienste bewährt hätten. Präsenzgottesdienste seien für viele Menschen Halt und Stütze in diesen Zeiten und die Ostertage der wichtigste Festkreis für Christen, hieß es weiter.

Man feiere in kleinen Gruppen, in großen Räumen, ohne Gesang der Gemeinde, mit Masken, Abstand und Desinfektion. Je nach Entwicklung der Inzidenzwerte in einzelnen Landkreisen könne es unterschiedliche Regelungen geben. Hier müssten sich die Pfarreien mit den örtlichen Behörden abstimmen und dann gegebenenfalls ganz auf Präsenzgottesdienste verzichten. Bilder von großen, vollen Kirchen seien "schon seit Monaten nicht die Realität" so der Mainzer Bischof.

"Für manchen ist der Gottesdienst an Ostern eine Medizin der Seele" Peter Kohlgraf, Bischof von Mainz

Kohlgraf bat um "Toleranz für die Menschen, denen der Gottesdienst in Präsenz ein wirkliches Lebenselixier" sei. Dies sei für viele Menschen "Halt und Stütze in diesen Zeiten". Für manchen werde der Gottesdienst an Ostern "eine Medizin der Seele" sein, so Kohlgraf. Genauso werde es aber Menschen geben, "die es unverantwortlich nennen werden, Präsenzgottesdienste zu feiern". In dieser Debatte sei eine "Mäßigung und Abrüstung im Tonfall" notwendig.

Ausgangssperre gilt nicht für Ostergottesdienste

Nach etlichen Landkreisen und Kommunen hat auch die Landeshauptstadt Mainz wegen der gestiegenen Corona-Inzidenz eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Sie gilt ab Donnerstag um 0:00 Uhr. Zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens darf dann niemand das Haus verlassen, außer etwa für den Weg zur Arbeit oder bei einem medizinischen Notfall. Eine Ausnahme wird nach Angaben von Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) auch für Ostergottesdienste gemacht.

Das Bistum Mainz will die Gottesdienste am Gründonnerstag und Karfreitag, die Osternacht sowie den Gottesdienst am Ostersonntag aus dem Mainzer Dom live auf seiner Internetseite streamen.

Liveübertragung aus dem Limburger Dom - Karfreitagsgottesdienst in Corona-Zeiten (Archiv) picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Auch das Bistum Limburg setzt auf ein breites Angebot an Livestreams von Gottesdiensten zu Ostern. "Auch dieses Jahr wird Ostern nicht ausfallen", so Bischof Georg Bätzing. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz sagte, dies sei eine Möglichkeit, gemeinsam das Osterfest zu feiern und aus der frohen Botschaft Hoffnung zu schöpfen.

Alle Livestreams seien über die Kanäle des Bistums Limburg auf Youtube, Facebook und auf der Homepage der Diözese erreichbar. Am Palmsonntag (28. März) feierte Bätzing den Gottesdienst in der Kapelle des Limburger Bischofshauses. Die Gottesdienste an Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag werden aus dem Limburger Dom gestreamt. Der Gottesdienst an Gründonnerstag wird ab 20.00 Uhr übertragen. Die Karfreitagsliturgie ist um 15.00 Uhr live zu verfolgen. Am Karsamstag (3. April) feiert der Limburger Bischof die Osternacht um 21.00 Uhr. Die Messe am Ostersonntag kann man ab 10.00 Uhr von zuhause aus mitfeiern. Auch am Ostermontag beginnt der Livestream um 10.00 Uhr. Diese Messe feiert Weihbischof Thomas Löhr ebenfalls im Limburger Dom.

Katholische Gläubige können an den Kar- und Ostertagen die Gottesdienste im Trierer Dom besuchen oder im Internet verfolgen. Wie das Bistum mitteilte, sind die Feiern wie zunächst geplant möglich, nachdem der Bund-Länder-Beschluss zu Osterruhe abgeändert wurde. Dennoch sind Auflagen wegen der Corona-Pandemie zu beachten. Weil die Zahl der Sitzplätze begrenzt ist, muss man sich bei der Dominformation anmelden.

Das Bistum Speyer feiert in diesem Jahr Ostern ohne Bischof Karl-Heinz Wiesemann. Nach Auskunft des Bistums hat der 60-Jährige auf Anraten der Ärzte einen Reha-Aufenthalt verlängert. Die Gottesdienste in der Karwoche zelebrieren Weihbischof Otto Georgens und Generalvikar Andreas Sturm. Im Bistum sind zahlreiche Gottesdienste und Veranstaltungen coronabedingt abgesagt worden.

Die Gottesdienste im Dom an den Ostertagen finden statt, dafür ist eine Anmeldung nötig. Das Bistum informiert auf seiner Internetseite, ob und wo Gottesdienste in Präsenz stattfinden und welche im Livestream zu sehen sind.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Andacht über Grenzen hinweg im Video

Das Bistum Speyer feiert Ostern auch grenzüberschreitend: In der Karwoche gibt es auf Facebook und dem Youtube-Kanal des Bistums ökumenische Andachten mit katholischen und protestantischen Theologinnen und Theologinnen aus der Pfalz und dem Elsaß. Unter dem Leitthema "Das Weizenkorn muss sterben" werde Jesus Christus spirituell auf seinem Weg nach Jerusalem begleitet. Initiatoren sind der Diakon Andreas Roth aus Bad Bergzabern und Pfarrerin Annette Ruby aus dem elsässischen Wissembourg. Die musikalisch untermalten Andachten seien mit den teilnehmenden Theologinnen und Theologen jeweils in einem Garten ihrer Wahl aufgenommen worden.

Auch die Evangelische Kirche in Rheinland-Pfalz feiert das Osterfest mit zahlreichen digitalen und "coronakonformen" Veranstaltungen. Der Satz "Ostern findet statt" vom vergangenen Jahr gelte weiterhin, sagte die neu gewählte Präsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, Dorothee Wüst.

So seien in der Pfalz und Saarpfalz Gottesdienste per Streaming im Internet, Video- und Telefonandachten sowie Open-Air-Gottesdienste und Osterwanderungen vorgesehen. "Die Passionsgeschichte war uns wohl selten näher als in diesen Zeiten einer weltweiten Epidemie", so Wüst. Dementsprechend groß sei die Sehnsucht nach Auferstehung, nach Aufatmen und nach Leben. Das Ostergefühl solle Raum haben, auch wenn keine Familientreffen stattfänden und es Gottesdienste nur eingeschränkt oder digital gebe.

Wüst predigt am Ostersonntag, 4. April, um 10 Uhr in der Speyerer Gedächtniskirche. Zudem bietet die Gedächtniskirchengemeinde einen digitalen Familiengottesdienst zu Ostern an. Die Gesamtkirchengemeinde Speyer lädt bereits am Karsamstag, 3. April, um 18 Uhr zu einer Video-Andacht im Offenen Kanal ein, die in der protestantischen Dreifaltigkeitskirche gedreht wurde.

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau hat eine Million Briefe mit Osterandachten für zuhause per Post an alle evangelischen Haushalte im Kirchengebiet versandt. Auf einer speziellen Oster-Homepage finden sich zudem über 150 digitale Angebote für die Feiertage, Informationen zu Gottesdiensten, Andachten und Konzerten online, im Fernsehen und Radio. Die Seite bietet außerdem zahlreiche weitere Tipps für die Gestaltung des Osterfestes.

Im Kirchenbezirk An Alsenz und Lauter gestaltet den Angaben zufolge die Jugendzentrale Winnweiler gemeinsam mit Kindergottesdienst-Teams aus der Region die Passions- und Osterzeit mit Aktionen aus der "Tüte": Jede Woche werden an bestimmten Plätzen Umschläge mit biblischen Geschichten, Bastelideen und Anregungen für Familien ausgelegt. Hinzu kommt als Höhepunkt ein Stationenweg zu Ostern.

Ostergottesdienst im Auto und Abendmahl "to go"

Der Kirchenbezirk Bad Bergzabern feiert unter dem Motto "Freie Fahrt zum ewigen Leben" am Ostermontag, 5. April, um 11 Uhr einen Autogottesdienst in Rohrbach auf dem Parkplatz des Südpfalz Centers. Im Kirchenbezirk Bad Dürkheim-Grünstadt finden am Gründonnerstag, 1. April, ein Zoom-Gottesdienst sowie Videoformate von Friedhöfen und aus Kirchen der Region statt. "Für die Kleinsten nur vom Feinsten" lautet das Motto von Krabbel- und Kita-Kindergottesdiensten, die im Kirchenbezirk Donnersberg per Youtube angeboten werden.

Im Kirchenbezirk Frankenthal kann bei der Kirchengemeinde Dirmstein an Gründonnerstag ein Abendmahl "to go" im Pfarramt abgeholt werden. Es enthält Traubensaft, Brotkonfekt und eine Liturgie zum Mitsprechen zu Hause, über Youtube wird ein Gottesdienst zum Mitfeiern angeboten. Im Kirchenbezirk Kaiserslautern überträgt der Kirchenkanal "Schopp-Linden-Krickenbach" auf Youtube am Karfreitag und Ostersonntag jeweils ab 9.30 Uhr einen Gottesdienst. Am Karfreitag wird dabei digital zum Abendmahl zu Hause eingeladen.

Wo kann man an Ostern sonst noch Gottesdienste im Internet und im Fernsehen verfolgen?

Die ARD überträgt an den Ostertagen zahlreiche Gottesdienste live - aus deutschen Kirchen und aus Rom.