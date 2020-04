Durch das Coronavirus ist der Besuch von klassischen Ostergottesdiensten in diesem Jahr nicht möglich. Die katholischen und evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz bieten jedoch zahlreiche Alternativen an - ein Überblick.

Gottesdienste mit Besuchern sind wegen der Coronakrise verboten - das gilt auch in der Karwoche und den darauf folgenden Feiertagen. Ostern soll trotzdem stattfinden: Die Bistümer und Landeskirchen in Rheinland-Pfalz zeigen im Internet zahlreiche Livestreams von Gottesdiensten und bieten Materialien für Zuhause an. Außerdem sammeln die evangelischen und katholischen Kirchen auf ihren Webseiten weitere Streams und Angebote ihrer einzelnen Gemeinden. Eine Auflistung nach Bistümern und Landeskirchen finden Sie weiter unten auf dieser Seite.

Am Ostersonntag wollen die beiden großen Kirchen im Land außerdem um 12 Uhr mit einem ökumenischen Glockenläuten ein Zeichen der Zuversicht setzen.

Gottesdienste im SWR

Auch das SWR Fernsehen überträgt anlässlich der Osterfeiertage mehrere Gottesdienste: An Karfreitag ab 10 Uhr wird der evangelische Gottesdienst aus der Unterkirche der Frauenkirche in Dresden zu sehen sein. Am Ostersonntag zeigt der SWR um 11 Uhr den Gottesdienst mit Papst Franziskus aus Rom und den anschließenden Segen "Urbi et Orbi".

Außerdem wird eine jüdische Gottesdienstfeier zum Pessachfest am Ostermontag ab 9:05 Uhr aus der Westend-Synagoge in Frankfurt am Main gezeigt. Das Pessachfest wird vom 8. bis 16. April 2020 gefeiert. Für Juden ist es eines der wichtigsten religiösen Feste des Jahres. An Pessach wird, in Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, die Freiheit gefeiert und zugleich der Leidensgeschichte des jüdischen Volkes gedacht.

Alle Gottesdienste sind im Anschluss auch in der ARD Mediathek zu sehen.

Osternachtsfeier aus Mainzer Dom im ZDF

Das ZDF überträgt am Samstag ab 23 Uhr die katholische Osternachtsfeier mit Bischof Peter Kohlgraf aus dem Mainzer Dom und am Ostersonntag ab 9.30 Uhr einen evangelischen Ostergottesdienst aus der Saalkirche in Ingelheim.

Welche Angebote die einzelnen Bistümer und Landeskirchen in Rheinland-Pfalz an Ostern machen, finden Sie hier:

Katholische Kirche:

Bistum Limburg Das Bistum Limburg streamt während der Feiertage mehrere Gottesdienste live. Zu sehen sind sie über die Webseite des Bistums sowie über den Facebook- und den Youtube-Kanal. Die Gottesdienste mit Bischof Georg Bätzing aus dem Limburger Dom finden statt am Gründonnerstag um 19 Uhr, Karfreitag um 15 Uhr, Karsamstag um 21 Uhr und Ostersonntag um 10 Uhr. Außerdem wird am Ostermontag um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Weihbischof Thomas Löhr gezeigt. Auch das Bistum Trier bietet auf seiner Webseite außerdem Hausgebete zum Download an. Bistum Mainz Über die Feiertage werden mehrere Gottesdienste mit Bischof Peter Kohlgraf übertragen: Die Karfreitagsliturgie mit dem Bischof wird um 15 Uhr live auf der Internetseite des Bistums zu sehen sein. Dort sollen außerdem zum Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag jeweils Videobotschaften veröffentlicht werden. In der Osternacht am Samstag wird der Gottesdienst mit dem Bischof aus der Gotthard-Kapelle des Mainzer Doms ab 23 Uhr vom ZDF live übertragen. Am Ostersonntag ist Kohlgraf ab 10 Uhr außerdem Gast bei SWR1 Leute. Am Ostermontag will Kohlgraf einen Gottesdienst im Katholischen Klinikum Mainz feiern, der in die Patientenzimmer übertragen wird und so mitgefeiert werden kann. Auf der Webseite des Bistums gibt es außerdem alle Unterlagen für Gottesdienste in den eigenen vier Wänden zum Download sowie eine Übersicht von Gemeinden des Bistums, die ihre Gottesdienste ebenfalls live übertragen. Bistum Speyer Das Bistum Speyer überträgt an den Feiertagen aus dem Speyerer Dom Messen mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann. Folgende Gottesdienste werden live auf der Webseite des Bistums gezeigt: Gründonnerstag 19.30 Uhr, Karfreitag 15 Uhr, Samstag 21 Uhr und Ostersonntag um 10 Uhr. Livestreams einzelner Gemeinden des Bistums werden außerdem auf der Webseite gesammelt. Im Bistum Speyer können Gläubige außerdem Gebetsanliegen per Mail an info@dom-zu-speyer.de schicken. Die Bittgesuche sollen zunächst im Dom aufgehängt und dann einer Schwesterngemeinschaft in Speyer weitergegeben werden, die die Anliegen vor Gott tragen will. Bistum Trier Gläubige im Bistum Trier können online an Oster-Gottesdiensten mit Bischof Stephan Ackermann im Trierer Dom teilnehmen. Auf der Webseite des Bistums werden die Gottesdienste an Gründonnerstag um 19 Uhr, an Karfreitag um 15 Uhr, die Feier der Osternacht am Karsamstag um 21.30 Uhr und an Ostersonntag um 10 Uhr gezeigt. Alle Gottesdienste werden in Gebärdensprache übersetzt. Auch das Bistum Trier bietet auf seiner Webseite außerdem Hausgebete zum Download an. Das im Bistum traditionelle "Klappern" wird nach Hause verlegt. An Karfreitag und Karsamstag, wenn keine Kirchenglocken läuten, sollen Kinder und Jugendliche morgens, mittags und abends an einem Fenster, auf dem Balkon oder im Garten mit ihrem Klappern an die Gebetszeiten erinnern. Erzbistum Köln Domradio.de überträgt alle Gottesdienste aus dem Kölner Dom in der Karwoche und an den Osterfeiertagen live. Dazu gehören unter anderem folgende Messen mit Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki: Gründonnerstag 18.30 Uhr, Karfreitag 15 Uhr, Samstag 21 Uhr und Sonntag 10 Uhr. Die vollständige Liste können Sie hier abrufen.

Evangelische Kirche:

Evangelische Kirche in Hessen und Nassau Am Gründonnerstag um 19 Uhr feiert Kirchenpräsident Volker Jung im Internet einen Gottesdienst. Am Ostersonntag überträgt das ZDF um 9.30 Uhr einen Oster-Gottesdienst aus der Saalkirche in Ingelheim. Außerdem wollen nach Angaben der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) dutzende Gemeinden Gottesdienste und Andachten ins Internet übertragen. Die EKHN will außerdem allen evangelischen Haushalten im Kirchengebiet zu Ostern einen Brief schicken, in dem unter anderem Anregungen und Impulse für die kommenden Feiertage gegeben werden. Ab Donnerstag soll zusätzlich in den Tageszeitungen des Kirchengebiets eine Beilage erscheinen. Evangelische Kirche der Pfalz Kirchenpräsident Christian Schad feiert den Karfreitagsgottesdienst um 9 Uhr in der Klosterkirche in Bad-Dürkheim-Seebach (hier live). Zur angenommen Sterbestunde von Jesu um 15 Uhr hält Pfarrerin Mechthild Werner eine "MUTmach-Andacht", die auf der Internetseite und dem Facebook-Kanal der Landeskirche gezeigt werden. Hier gibt es auch einen Überblick aller Aktivitäten von der Gemeinden für die "Kirche zuhause". Am Übergang von Karsamstag auf Ostersonntag gestaltet Kirchenpräsident Schad in der Kapelle des protestantischen Bildungszentrums Butenschoenhaus in Landau um 18 Uhr die "MUTmach-Andacht" zum Osterfest. Auch in der Pfalz gibt es rund um die Feiertage zahlreiche Gottesdienste von Kirchengemeinden und Kirchenbezirken, die per Livestream oder Video auf den jeweiligen Internetseiten und Social-Media-Kanälen übertragen werden. In Ludwigshafen gibt es seit dieser Woche außerdem wechselnde kurze Andachten per Telefon unter der 0621-6290702. Evangelische Kirche im Rheinland Die Evangelische Kirche im Rheinland bietet über ihre Webseite in der Karwoche und an den Osterfeiertagen Andachten und Gottesdienste auf ihrer Webseite an: Gründonnerstag um 19 Uhr, Karfreitag um 10 Uhr, Ostersonntag um 10.45 Uhr mit dem Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Pfarrer Manfred Rekowski, und Ostermontag um 11 Uhr. Zahlreiche weitere Gemeinden der Landeskirche streamen ebenfalls ihre Gottesdienste - die Links sind ebenfalls auf einer Webseite gesammelt. Als Zeitungsbeilage und online gibt es außerdem Anleitungen für Gottesdienste zuhause.