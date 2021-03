Endlich wieder Urlaub machen, vielleicht sogar schon über Ostern? Das wünschen sich viele Menschen in Rheinland-Pfalz. Auf was können sie nach den Bund-Länder-Beratungen hoffen?

Schon 2020 war das öffentliche Leben in Rheinland-Pfalz an Ostern wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie fast bis auf den Nullpunkt heruntergefahren. Auch auf die Kontakte zur engsten Verwandtschaft musste man damals weitestgehend verzichten - im zweiten Pandemiejahr fragen sich viele Rheinland-Pfälzer, wie sie in diesem Jahr den Osterurlaub verbringen können. Denn auch derzeit sind Hotels und Gaststätten in vielen Urlaubsorten wegen des Shutdowns geschlossen.

Neue Beschlüsse und Öffnungsperspektiven ab März

Die Erwartungen an Bund und Länder waren im Vorfeld der Beratungen am 3. März hoch. Beschlossen wurde letztlich, dass die Länder ihre Landesverordnungen anpassen und bis zum 28. März verlängern. Dennoch sind Lockerungen bei privaten Zusammenkünften geplant: So sollen ab dem 8. März private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt, beschränkt auf maximal fünf Personen, möglich sein.

Davon könnte auch die Außengastronomie profitieren - aber nur, wenn die Inzidenz-Zahlen nach unten gehen und dann niedrig bleiben: Ob Gaststätten und Cafés wieder öffnen können, hängt vom Infektionsgeschehen ab. Sie dürfen dann wieder die Außengastronomie zur Verfügung stellen, wenn die 7-Tage-Inzidenz nach dem dritten Öffnungsschritt 14 Tage stabil unter 50 Neuinfektionen bleibt. Besteht in dem Land oder der Region eine stabile oder sinkende 7-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen, so verschärfen sich die Bedingungen: Besucher müssen vorher Termine buchen und einen tagesaktuellen negativen Covid-19-Schnell- oder Selbsttest vorweisen. Auch Theater und Kinos dürfen nach diesen beiden Regeln verfahren.

DEHOGA "enttäuscht" von Beschlüssen

Die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA), Ingrid Hartges, kritisierte am Donnerstagmorgen nach der Bund-Länder-Konferenz die Ergebnisse des gestrigen Bund-Länder-Treffens. Sie sagte dem SWR, die Beschlüsse stellten eine "Enttäuschung" dar, "insbesondere weil keine konkrete Öffnungsperspektive für die Restaurants und Hotels beschlossen wurde." Erst am 22. März soll darüber beraten werden. Dennoch bleibe sie zuversichtlich, sagte Hartges: "Wir finden es gut und richtig, dass man sich jetzt auf den Inzidenzwert 50 verständigt hat und nicht 35. Denn ich glaube, es ist utopisch, dass wir den in den nächsten Wochen erreichen."

Reisebüroleiter: Rheinland-Pfälzer planen eher für Sommerferien

Neben allen offenen Fragen rund um die Gastronomie ist auch in Sachen Urlaub noch vieles unklar. Bei vielen Zielen ist (auch) noch nicht absehbar, ob bis zu den Osterferien eine Einreise möglich sein wird. Doch es gibt schon jetzt Länder, die man bereisen kann. Für die Einreise muss in den allermeisten Fällen ein negativer Corona-Test vorgewiesen werden. Die interaktive Karte verschafft einen ersten Eindruck:

Aber beschäftigen sich die Rheinland-Pfälzer überhaupt damit, außerhalb Deutschlands zu verreisen? "Wir merken, dass die Anfragen da sind", erzählt Lars Winter, TUI-Reisebüroleiter in Mainz. Das Interesse an Urlaub bestehe durchaus - allerdings eher mit Blick auf den Sommer und den Herbst. Beliebte Ziele seien dabei derzeit vor allem griechische und spanische Inseln. Außerdem: "Was wir wirklich bemerken, ist, dass Kunden höherwertig buchen und ihre Reisen verlängern." Sie buchten etwa Zusatzleistungen wie privaten Transport vom Flughafen oder ein schöneres Zimmer in einem teureren Hotel. "Die Kunden möchten sich etwas Gutes tun." Schließlich hätten sie letztes Jahr auf ihren Urlaub verzichten müssen - und das mache sich bemerkbar.

Tagesausflüge als Alternative

Immerhin Spazierengehen und Wandern war, bis auf lokale nächtliche Ausgangssperren, zu jedem Zeitpunkt in der Krise möglich, denn beim Aufenthalt im Freien sinkt das Infektionsrisiko. Die eigene Versorgung müssen Wanderer aber weitgehend selbst sicherstellen, solange die Außengastronomie in Abhängigkeit der Inzidenz-Zahlen bzw. der Verfügbarkeit von Schnelltests noch teilweise geschlossen bleiben muss.

Weiterhin geschlossen bleiben müssen die Freizeitparks, die somit für die Osterurlaubsplanung ausfallen. Ein Lichtblick für viele Familien: Zoos und Tierparks dürfen seit dem 1. März wieder öffnen.