Erinnerungen an verpasste Osterrituale

Ostern 2020 - der Besuch bei der Familie, Treffen mit Freunden, Liebgewonnenes und Traditionelles - alles verschoben ins nächste Jahr. Die Eierlage in der Eifel zum Beispiel, das Ostereierkibben an der Mosel oder unzählige Osternächte in Kirchen.