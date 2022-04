Initiatoren erwarten viele Menschen bei Ostermärschen in RLP

Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine herrscht Krieg in Europa - mit unmittelbaren Folgen für Deutschland. Die Organisatoren der Ostermärsche rechnen mit viel Zulauf.

Russland führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine - die Friedensbewegung in Deutschland sollte das beflügeln. Die Zahl der Kundgebungen sei im Vergleich zum vergangenen Jahr zwar deutlich auf über 100 gestiegen, sagt Kristian Golla vom Netzwerk Friedenskooperative in Bonn, das die Ostermärsche bundesweit koordiniert.

Ostermärsche und Kundgebungen in RLP Kaiserslauern: Karsamstag, Kundgebung an der Stiftskirche, Marktstraße, um 11:56 Uhr.

Karsamstag, Kundgebung an der Stiftskirche, Marktstraße, um 11:56 Uhr. Büchel: Ostermontag, Kundgebung im Industriegebiet Büchel ab 14 Uhr, anschließend Ostermarsch zum Luftwaffenstützpunkt.

Ostermontag, Kundgebung im Industriegebiet Büchel ab 14 Uhr, anschließend Ostermarsch zum Luftwaffenstützpunkt. Ludwigshafen: Karsamstag, Fahrradtour zum Ostermarsch in Mannheim, Abfahrt ist um 11 Uhr im Hackgarten am Wilhelm-Hack-Museum.

Doch was die Zahl der Teilnehmer betreffe, werde sich zeigen müssen, "ob Bilder wie die von den getöteten Zivilisten in Butscha nun eher mobilisieren oder nicht vielleicht die Resignation verstärken". Zwei Wochen nach der großen Friedensdemo Anfang März in Berlin mit 500.000 Teilnehmern sei bei Kundgebungen an vier verschiedenen Orten nur noch die Hälfte zusammengekommen. Ein Unterschied zu früheren Bedrohungslagen ist, dass jetzt auch erklärte Linke vehemente Befürworter für bewaffneten Widerstand sind.

In Büchel werden Hunderte zum Ostermarsch erwartet

Die Initiatoren des Ostermarschs vor dem Luftwaffenstützpunkt in Büchel in der Eifel erwarten jedenfalls mehr Teilnehmende als in den Vorjahren. Die Sprecherin des "Initiativkreises gegen Atomwaffen Cochem", Elke Koller, sagte dem SWR, 500 Friedensaktivisten und -aktivistinnen hätten sich am Ostermontag zu dem Protest angemeldet, sie erwarte aber noch mehr Teilnehmer.

Dieses Jahr treffen sich die Teilnehmer des Ostermarsches im Industriegebiet in Büchel und nicht gleich am Tor des Stützpunktes. Um 14 Uhr soll der Protest am Ostermontag mit einer Kundgebung beginnen. Anschließend ziehen die Demonstrierenden in einem Protestmarsch zum Luftwaffenstützpunkt. Der Krieg zeige, wie schnell die Welt auf eine nukleare Katastrophe zusteuern könne, sagt Koller. Die Friedensaktivisten fordern die Bundesregierung erneut auf, die Atomwaffen, die in Büchel lagern sollen, abzuziehen. Zum Ostermarsch werden nach Angaben der Veranstalter Menschen aus dem Hunsrück, dem Rhein-Main-Gebiet, Köln, Koblenz und Saarbrücken erwartet.

Kein Marsch, sondern Kundgebung in Kaiserslautern

Der typische Ostermarsch entfällt in Kaiserslautern in diesem Jahr corona-bedingt. Stattdessen wird es eine Kundgebung geben. Sie startet am Karsamstag um 11:56 Uhr unter dem Titel "Für eine Welt ohne Krieg, Militär und Gewalt" an der protestantischen Stiftskirche in der Marktstraße. Die Kundgebung richtet sich unter anderem gegen das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen der Bundesregierung für die Bundeswehr.

Zudem fordert das Bündnis einen Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland sowie die Schließung der Drohnen-Relaisstation auf der US-Airbase im westpfälzischen Ramstein. Veranstalter sind unter anderem die Arbeitsstelle Frieden und Umwelt und die Projektgruppe "Frauen wagen Frieden", die Friedensinitiative Westpfalz, der Deutsche Gewerkschaftsbund Region Westpfalz sowie die Pfälzer Initiative "Entrüstet Euch!".

In Ludwigshafen organisiert die Naturfreundejugend am Karsamstag eine Radtour zum Ostermarsch in die Nachbarstadt Mannheim. Start ist um 11 Uhr im Hackgarten am Wilhelm-Hack-Museum.