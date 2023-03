So umgehen Sie den Osterferien-Stau

In Rheinland-Pfalz starten am Freitag die Osterferien - genau wie in neun weiteren Bundesländern. Wer mit dem Auto unterwegs sein möchte, sollte sich auf viel Verkehr einstellen.

Neben Rheinland-Pfalz starten am Freitag auch Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, das Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen in die Osterferien. In Bremen und Niedersachsen haben die Ferien bereits vor einer Woche begonnen.

"Wir rechnen in den kommenden Tagen mit sehr hohem Verkehrsaufkommen", sagt Mirco Hillmann vom ADAC Mittelrhein auf SWR-Anfrage. Auch in den Nachbarländern drohten Staus. So beginnen etwa in allen österreichischen Bundesländern und in einigen Schweizer Regionen ebenfalls die Osterferien. Staugefährdet sind laut ADAC Brenner-, Tauern- und Gotthard-Route. Auch die Bundesstraßen rund um die Wintersportzentren seien phasenweise überfüllt.

Viel Verkehr vor allem in Richtung Norden und Süden

Viel Verkehr werde vor allem auf den Autobahnen in Richtung Bayern und den Niederlanden erwartet, sagen Hillmann und seine Kollegin Monika Gaß vom ADAC Pfalz.

A5 von Frankfurt/Main in Richtung Basel

A8 von Karlsruhe in Richtung München

A61 von Ludwigshafen in Richtung Mönchengladbach

Besondere Stau-Schwerpunkte erwartet der ADAC über Ostern aber nicht. Auch Baustellen, an denen mit besonderen Beeinträchtigungen gerechnet werde, gebe es derzeit in Rheinland-Pfalz nicht, sagen Gaß und Hillmann unisono.

Nicht zu den Stoßzeiten fahren

Die Verkehrsexperten raten, in den kommenden Tagen die Stoßzeiten zu vermeiden. Diese liegen laut ADAC am Freitag von 13 bis 19 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 16 bis 20 Uhr. Vor allem der Freitagnachmittag sei problematisch, erklärt Gaß. Neben dem Ferienverkehr "kommt da noch der Lkw- und der Berufsverkehr - da kommt vieles zusammen".

Gaß und Hillmann empfehlen deshalb, entweder am frühen Morgen oder am späten Abend zu starten. Noch besser aber sei, nicht am Wochenende, sondern erst in der kommenden Woche zu fahren.

Zeitnah über Verkehrslage informieren

Egal, wann es los geht - ein Blick in die Verkehrsnachrichten sollte vor dem Fahrtbeginn obligatorisch sein. "Schauen sie vorher noch auf eines der Portale", rät Gaß. So könnten auch kurzfristig aufgetretene Hindernisse umgangen und mögliche Alternativrouten gefunden werden.

Zeit und Gelassenheit helfen

Und schließlich gelte generell - und nicht nur beim Start der Osterferien: Zeit und Gelassenheit machen das Reisen leichter. "Planen sie viel Zeit ein", sagt ADAC-Experte Hillmann. "Sorgen sie für einen Zeitpuffer, genug zu trinken und etwas zu essen - am besten leichte Kost", empfiehlt seine Kollegin Gaß.