Die Bischöfe der beiden großen Kirchen in Rheinland-Pfalz haben in ihren Osterbotschaften zum Widerstand gegen das Unheil in der Welt aufgerufen. Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann appellierte in seiner Osterpredigt daran, für Menschenwürde, Demokratie, Solidarität und Versöhnung aufzustehen. Denn auf diese Weise könne das Dunkel in der Welt vertrieben werden. Sein Mainzer Amtskollege Peter Kohlgraf rief zu Aufrichtigkeit und verantwortungsvollem Handeln auf.