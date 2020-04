per Mail teilen

Wie lässt sich die Osterbotschaft in der aktuellen Krise verbreiten? In Speyer hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen.

Die Osterbotschaft verbreiten in Zeiten von Corona

Wie lässt sich die Osterbotschaft in der aktuellen Krise verbreiten? In Speyer hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen. Der katholische Bischof Karl-Heinz Wiesemann und der Kirchenpräsident der evangelischen Kirche der Pfalz, Christian Schad, haben dieses Jahr erstmals ihre Ansprache zusammen gehalten - in einer Videobotschaft.