Mit Beginn der Osterferien am 14. April und auch schon in den Tagen zuvor werden sich viele Rheinland-Pfälzer auf den Weg in den Urlaub machen. ADAC und Deutsche Bahn erwarten Staus bzw. volle Züge, beginnen doch zusammen mit Rheinland-Pfalz in insgesamt neun Bundesländern gleichzeitig die Ferien.