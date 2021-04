per Mail teilen

In der Corona-Pandemie hat sich die Kirche vieles einfallen lassen, um Gottesdienste an Ostern trotzdem möglich zu machen. Neben den Kirchenbesuchen mit Maske und Abstand gab es auch zahlreiche digitale Angebote. Und so genannte "Auto-Gottesdienste" - wie beispielsweise im pfälzischen Rohrbach.