Orgelweihe in Maria Laach mit Bischof Ackermann

In Maria Laach werden am Abend die beiden Orgeln eingeweiht, die im vergangenen Jahr saniert wurden. Dazu findet am Abend eine Feier mit dem Trierer Bischof Stephan Ackermann statt. In der kommenden Woche finden dann immer wieder Orgelkonzerte in der romanischen Basilika statt. Nach Angaben der Abtei wurden die beiden Orgeln in der Kirche im vergangenen Jahr aufwändig saniert. Das hat rund 11 Monate gedauert. So wurden zum Beispiel die Pfeifen gereinigt und repariert. Außerdem haben die Orgeln neue Spieltische bekommen, also Plätze mit Klaviaturen und Registerzügen, von denen aus die Instrumente gespielt werden können. Die ganze Sanierung hat demnach mehrere hunderttausende Euro gekostet, die überwiegend aus Spenden finanziert wurden.