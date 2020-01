per Mail teilen

Der Bundestag hat am Donnerstag über zwei Vorschläge zur Änderung des Transplantationsgesetzes abgestimmt. Die rheinland-pfälzischen Politiker waren im Vorfeld unterschiedlicher Meinung. 2019 haben im Land 49 Menschen nach ihrem Tod Organe gespendet.

In Rheinland-Pfalz dürfen in 80 Krankenhäusern Organe entnommen werden. Allerdings gibt es im gesamten Bundesland nur zwei Zentren, die überhaupt zur anschließenden Transplantation, also zur Übertragung von Spenderorganen, berechtigt sind: die Universitätsmedizin Mainz und das Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern. Die 49 Menschen, die nach ihrem Tod Organe spendeten, stellten insgesamt 153 Organe im vergangenen Jahr zur Verfügung.

Deutschland gehört zu den Schlusslichtern bei der Organspende

Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation standen zum Jahresende in Deutschland mehr als 9.000 Menschen für eine Transplantation auf der Warteliste. Viele Patienten warten vergeblich auf die lebensrettende Operation - im vergangenen Jahr starben über 1.000 Patienten, bevor sie Organe bekommen konnten.

Insgesamt haben laut Statistik 932 Menschen 2019 nach ihrem Tod eines oder mehrere Organe gespendet. Mit einer durchschnittlicher Spenderrate von 11,2 Spendern pro eine Million Einwohner bildet Deutschland eines der Schlusslichter im internationalen Vergleich.