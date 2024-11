Am Montag war der Internationale Tag zur Beendigung der Gewalt an Frauen, der "Orange Day". Die Statistik belegt, dass er notwendig ist. Auch in Rheinland-Pfalz ist die polizeilich erfasste Zahl von Gewalttaten gegen Mädchen und Frauen gestiegen. Deshalb gab es überall im Land Aktionen, ein Beispiel aus einer Bäckerei in Ingelheim.