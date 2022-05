Opel sucht hunderte Leiharbeiter

Der Autobauer Opel sucht an seinem Stammsitz in Rüsselsheim mehrere hundert Leiharbeiter. Wie ein Unternehmenssprecher der "Wirtschaftswoche" sagte, sollen die Leiharbeiter die Produktionn des neuen Astra unterstützen. Auch Ausfälle durch die aktuelle Coronawelle wolle man auf diesem Weg kompensieren, hieß es. Der Betriebsrat des Autobauers begrüßte die Ankündigung der Geschäftsleitung, kurzfristig Leiharbeiter einzustellen. Es liefen zurzeit Verhandlungen mit der Geschäftsleitung, für diese neue zweite Schicht auch festes Personal einzustellen. All diese Personalaufstockungen ständen in keinem Zusammenhang mit den 2.100 Stellen, die im vergangenen Jahr bei Opel in Rüsselsheim abgebaut worden seien, so der Betriebsrat weiter. Diese Stellen seien in ganz anderen Bereichen gestrichen worden, die betroffenen Mitarbeiter hätten nicht im Produktionswerk eingesetzt werden können.