Die deutsche PSA-Tochter Opel ist trotz eines Umsatzeinbruchs von 35 Prozent glimpflich durch die Corona-Krise gekommen und erzielte im vergangenen Jahr einen Betriebsgewinn von 527 Millionen Euro. Zur Jahresmitte hatte noch ein Ergebnis von 110 Millionen Euro zu Buche gestanden. Die Marke mit dem Blitz habe sich zu einem nachhaltig profitablen Unternehmen entwickelt, erklärte Opel-Chef Michael Lohscheller in einem Brief an die Belegschaft. Das Unternehmen habe zwar weniger Autos verkauft, gleichzeitig aber Kosten im Vertrieb eingespart. Die Mitarbeiter sollen mit einer Prämie von je 500 Euro am Erfolg beteiligt werden. Der Personalabbau soll dennoch weitergehen: Etwa 2.000 Mitarbeiter sollen Opel freiwillig verlassen. Die Marke Opel gehört inzwischen zum Autokonzern Stellantis, der aus der Fusion von PSA (Peugeot, Citroen, Opel) mit Fiat-Chrysler entstanden ist.