Am Rande der Vorstellung des dritten vollelektrischen Pkw von Opel hat Konzernchef Michael Lohscheller das Festhalten am geplanten Stellenabbau in Rüsselsheim bekräftigt. Er sagte, dass gemeinsam mit dem Betriebsrat in einer Arbeitsgruppe besprochen werde, wie mehr Mitarbeiter dazu gebracht werden könnten, sich für ein freiwilliges Alters- und Abfindungsprogramm zu entscheiden.