In knapp einem Monat wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Während in vielen Bereichen auf Hochtouren digitalisiert wird, ist eine Online-Wahl bisher nicht möglich.

Einfach zu Hause am Computer seine Stimme abgeben, statt ins Wahllokal zu gehen oder per Brief zu wählen. Das bleibt vorerst ein digitaler Wunsch. Auch in Pandemie-Zeiten gibt es bisher kaum Initiativen von Seiten der Politik, eine Online-Wahl zu ermöglichen. Von der rheinland-pfälzischen Landeswahlleitung in Bad Ems heißt es, es sei noch kein Verfahren entwickelt worden, das die Voraussetzungen erfülle, um eine digitale Wahl abzuhalten. Die Bundeswahlleitung weist darauf hin, dass es in Deutschland nicht mal eine Rechtsgrundlage etwa für Bundestagswahlen per Internet gibt. Die müsste der Gesetzgeber erst schaffen.

Parteien zurückhaltend bei Online-Wahl

Die Haltung der Parteien in Rheinland-Pfalz zu Online-Wahlen ist unterschiedlich. Das ergaben Anfragen von SWR Aktuell. Für die SPD ist es demnach grundsätzlich vorstellbar, eine digitale Stimmabgabe zu ermöglichen. Allerdings nur ergänzend zur analogen Wahl und zur Briefwahl. So sieht das auch die FDP. Die Partei teilt mit, zuvor seien wichtige datenschutzrechtliche Fragen zu klären. Das System müsse manipulationssicher sein und das Wahlgeheimnis gewahrt bleiben. Das Beispiel Estland zeige aber, so die FDP, dass diese Fragen in der Praxis durchaus lösbar seien. In Estland können Wähler seit 2005 ihre Stimme online abgeben.

CDU-Generalsekretär grundsätzlich für Präsenzwahlen

Die Grünen verweisen ebenfalls darauf, dass die technischen Voraussetzungen in Deutschland fehlten, um Online-Wahlen ermöglichen zu können: "Eine freie, geheime und gleiche Wahl muss gewährleistet sein und Manipulationen ausgeschlossen werden. Das hat bisher keine Software leisten können." CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner sagt, er halte eine Online-Abstimmung bei Wahlen grundsätzlich für falsch. Denn jede Wahl müsse höchste Anforderungen an das Wahl-Geheimnis erfüllen. Deshalb sollten Wahlen grundsätzlich als Präsenzwahlen durchgeführt werden, in Ausnahmefällen als Briefwahl. Auch die AfD äußert Sicherheitsbedenken: "Software ist anfällig für Manipulation und wir lehnen eine digitale Wahl zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab."

2005 wurden erstmals Wahlcomputer eingesetzt

Einen ersten Schritt hin zu einer Online-Wahl hatten mehrere Bundesländer, darunter auch Rheinland-Pfalz, bei der Bundestagswahl 2005 ausprobiert. In verschiedenen Wahlbezirken konnten Wählerinnen und Wähler ihre Stimme statt per Zettel an speziellen Computern im Wahlbüro abgeben. Ihre Stimmen wurden anschließend elektronisch, statt per Hand gezählt. Zwei Wähler ließen dieses Vorgehen vom Bundesverfassungsgericht überprüfen - und das entschied: Der Einsatz solcher elektronischer Wahlgeräte ist grundsätzlich verfassungsrechtlich zulässig.

Wahlcomputer des Typs Nedap ESD 2 kamen bei der Bundestagswahl 2005 zum Einsatz.

Bundesverfassungsgericht verlangt Überprüfbarkeit der Wahl

Aber: Die Geräte müssen dem Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl genügen. Das heißt, alle wesentlichen Schritte der Wahl müssen öffentlich überprüfbar sein. Bürgerinnen und Bürger müssen die Wahl selbst und die Ermittlung des Ergebnisses zuverlässig und ohne besondere Sachkenntnis überprüfen können. Bei den 2005 eingesetzten Wahlcomputern war das aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts nicht sichergestellt.

Gesetzgeber müsste für Online-Wahl aktiv werden

Der Gedanke dahinter: Bei der Auszählung von Stimmzetteln aus Papier ist es einfach zu kontrollieren, ob eine Wahl korrekt abläuft. Wer will, geht ins Wahlbüro und schaut während der Wahl und bei der Auszählung zu. Beim Einsatz von Wahlcomptern sind Manipulationen und Programmierfehler für den Bürger dagegen schwer erkennbar. An diesen Grundsätzen müsste sich auch eine Wahl, die komplett online stattfinden soll, messen lassen. Ob er Online-Wahlen ermöglichen will, müsste in einem nächsten Schritt der Gesetzgeber entscheiden. Wie die Stimmabgabe bei Landtagswahlen abläuft, ist im Landeswahlgesetz geregelt; für Bundestagswahlen im Bundeswahlgesetz.