Proteste gegen Ausbreitung des Wolfes im Westerwald

per Mail teilen

Die einen sind begeistert, die anderen entsetzt: der Wolf ist zurück im Westerwald. In Neitersen protestierten jetzt Tierhalter, denn laut Bauernverband Rheinland-Nassau haben Wölfe dieses Jahr schon in 25 Fällen Tiere gerissen. Und in der Gemeindehalle wird beraten, wie es weitergehen soll mit der streng geschützten Art.