Evangelische Christen gedenken der Flutopfer

30 Millionen Auffrischungs-Impfungen bis zum Jahresende - dieses Ziel ist laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag geschafft worden. Auch in Rheinland-Pfalz wurde an den Festtagen kräftig geimpft - etwa bei einem Arbeitsmediziner in Mainz-Hechtsheim. mehr...