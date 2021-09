Waldbesitzerverband in RP will CO²-Prämie für Wälder

per Mail teilen

Die Wälder - auch die Laubwälder - in Rheinland-Pfalz haben in den vergangenen Jahren stark gelitten, vor allem unter Trockenheit. Der Waldbesitzerverband hat in Boppard beraten, wie den Wäldern geholfen werden kann. Sie fordern etwa eine CO²-Prämie, weil Wälder viel Kohlenstoffdioxid binden.