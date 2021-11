U-Ausschuss zur Flutkatastrophe in RLP nimmt Fahrt auf

Es war für viele eine Überraschung, als bekannt wurde, dass die Grünen Anne Spiegel als Bundesfamilienministerin nominiert haben. In Rheinland-Pfalz wurde damit der Posten an der Spitze des Umweltministeriums frei. Spiegel äußerte sich jetzt erstmals zu ihrer Nominierung, und die Grünen im Land wissen auch schon, wer ihr am Kabinettstisch in Mainz nachfolgen soll. mehr...