Der Landesvorsitzende der FDP in Rheinland-Pfalz und FDP-Generalsekretär Volker Wissing stellt sich im SWR Sommerinterview den Fragen zur Klimapolitik, Corona und möglichen Regierungskoalitionen im Bund.

Rund sechs Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September bestimmen vor allem die Corona-Pandemie und der Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen die Politik. Mit welcher Strategie will die FDP eine vierte Corona-Infektionswelle verhindern? Wie können mehr Menschen zum Impfen bewegt werden? Welche Wirtschaftshilfen fordert die FDP zur Unterstützung der Unternehmen in den Flutgebieten? Der FDP-Landesvorsitzende Volker Wissing im Gespräch mit SWR-Moderatorin Dorit Becker.

Das 7. SWR-Sommerinterview können Sie am Freitag, den 13.8.2021, um 19:30 Uhr im SWR Fernsehen sehen.