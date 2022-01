Linke nominiert Mainzer Sozialmediziner als Kandidat für Bundespräsidenten-Wahl

per Mail teilen

Die Linke will den Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert als Kandidaten in die Wahl des Bundespräsidenten schicken. Trabert sei vor über zwei Wochen von den Linken angesprochen worden: "Wenn man so ein Angebot bekommt, dann muss man das einfach annehmen und die Chance nutzen, eine Stimme für die Menschen zu sein, die unter sozialer Ungerechtigkeit leiden."