Forderungen nach kostenlosen Corona-Tests

Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigen wieder rasant an. Viele kritisieren deshalb die Abschaffung der kostenlosen Bürger-Tests als Fehler. So fordert die rheinland-pfälzische Landesärztekammer wieder Gratis-Tests für Geimpfte. Auch der Gemeinde- und Städtebund will zurück zu flächendeckenden Schnelltests.