Wie geht Wahlkampf in Zeiten der Corona-Pandemie?

Wie geht Wahlkampf in Zeiten der Corona-Pandemie? Interview mit dem Politikwissenschaftler Markus Linden

Die Corona-Pandemie verändert das gesamte gesellschaftliche Leben auf der Welt. Auch der Wahlkampf vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 14. März läuft komplett anders ab: Öffentliche Veranstaltungen oder Parteitage mit einem Schlagabtausch von Delegierten gibt es nicht. Können die Parteien ihre Wähler so noch erreichen? Der Politikwissenschaftler Markus Linden meint: ja.