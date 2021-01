In der Fruchthalle in Kaiserslautern sind am Freitag Aerosole in der Luft gemessen worden. Die Forscher wollen mit ihrer Studie herausfinden, wie sich Aerosole verbreiten und wie hoch die Corona-Ansteckungsgefahr im Raum ist. Bei den Untersuchungen simulierte eine lebensgroße Puppe einen Menschen, der atmet. mehr...