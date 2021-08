Die Bundes-Notbremse bekommen auch Kinder und Jugendliche zu spüren. Ab einer Inzidenz von 165 an drei Tagen in Folge bleiben die Kitas und Schulen in Rheinland-Pfalz zu - die Kinder müssen daheim bleiben. Das Recht auf Notbetreuung bleibt aber bestehen. Wie etwa an der Horeb- Grundschule in Pirmasens.