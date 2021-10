Was Landespolitiker zu den Entwicklungen sagen

per Mail teilen

SPD, Grüne und FDP in Rheinland-Pfalz begrüßen es, dass es im Bund zu Sondierungen über ein mögliches Ampelbündnis kommt. Grüne und FDP hatten in Berlin bekannt gegeben, entsprechende Gespräche mit der SPD aufzunehmen. SWR-Reporter Georg Link berichtet unter anderem, was rheinland-pfälzische Politikerinnen und Politiker zu den neuesten Entwicklungen sagen.