Am Montagvormittag die Rückendeckung für Laschet. Am Nachmittag dann die Ansage aus München: Söder zieht nicht zurück. Der Tag hat sich in der Frage, wer Kanzlerkandidat der Union wird, spannender entwickelt als viele dachten. Dazu Einschätzungen des landespolitischen Korrespondenten Georg Link.