"Es ist ein wichtiges Urteil für viele Syrer"

Zahlreiche Syrier haben den Prozess in Koblenz verfolgt und das Urteil mit Spannung erwartet. "Für sie ist es ein besonders wichtiges Urteil", sagt SWR-Reporterin Claudia Kornmeier zum Prozess in Koblenz. "Denn es wurde die grundlegende Feststellung getroffen, dass es in Syrien Staatsfolter gab."