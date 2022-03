Menschen aus Ukraine brauchen "ein Stück Normalität"

Die Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind und in Deutschland ankommen, haben viel Schlimmes erlebt. Der Chefarzt der Klinik für Psychosomatik am Westpfalzklinikum Kaiserslautern, Dr. Alexander Jatzko, äußert sich zu dieser großen Belastung und erklärt, was die Menschen jetzt am meisten brauchen für die Seele.