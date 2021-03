per Mail teilen

Die Beratungen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie sind am Montagabend deutlich ins Stocken geraten. Bei der Frage, ob die Menschen über Ostern Urlaub im eigenen Land machen dürfen, fuhren sich die Gespräche endgültig fest. Die Folge: eine mehrstündige Unterbrechung. SWR-Korrespondent Georg Link über die Ereignisse in Berlin.