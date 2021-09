Hilfsgelder für die Flutgebiete wurden von der EU-Kommission zugesichert, doch jetzt ist das Geld scheinbar schon ausgegeben. In vielen Ländern der EU kam es in den letzten Monaten zu Naturkatastrophen und diese Fälle werden zuerst abgearbeitet. Die weitere Finanzierung von Hilfsgeldern muss die EU-Kommission jetzt klären, sagt SWR-Korrespondent Stefan Ueberbach in Straßburg.

Sendung am Di. , 14.9.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP