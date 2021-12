"Die Polizei war in Speyer sehr präsent"

per Mail teilen

In Speyer haben sich die "Montagsspaziergänger" an das Verbot ihrer Kundgebung weitgehend gehalten, wie SWR-Reporter Oliver Bemelmann berichtet. In Landau und Germersheim hätten sich zwar jeweils 150 Demonstranten getroffen. Die Polizei habe die Veranstaltungen jedoch umgehend aufgelöst.