Viele Impfzentren in Rheinland-Pfalz schließen am 30. September ihre Türen. Wer sich gegen Corona impfen lassen möchte, kann dies weiter beim Hausarzt oder in Impfbussen tun. Für einige Impfzentren, wie beispielsweise dem in Mainz, wurde die Frist bis zur Schließung allerdings verlängert. mehr...