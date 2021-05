per Mail teilen

Darauf haben viele Menschen gewartet. Seit heute ist in Teilen des Landes wieder mehr möglich. Wenn die Inzidenz stimmt und fünf Tage in Folge unter 100 liegt. Dann kann man wieder - unter Auflagen - in den Urlaub fahren und Geschäfte dürfen öffnen. Wie beispielsweise heute im Kreis Mainz-Bingen.