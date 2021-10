per Mail teilen

Nicht einfach nur durchs Museum schlendern und von weitem gucken - sondern nah ran gehen und richtig was machen dürfen. Das ist das neue Angebot im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Es lädt vor allem die Kinder ein, die Welt unter uns kennenzulernen. Am Sonntag geht die neue Ausstellung los.