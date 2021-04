per Mail teilen

In Worms haben am Freitag die Feierlichkeiten zum großen Luther-Jubiläum begonnen. Wegen Corona finden sie allerdings nur in abgespeckter Form statt. Der historische Anlass: Die legendäre Weigerung Luthers, auf dem Wormser Reichstag vor 500 Jahren seine kirchen-kritischen Thesen zu widerrufen.