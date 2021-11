"Die Kliniken im Land füllen sich mit Covid-Patienten"

per Mail teilen

Die Corona-Zahlen erreichen täglich neue Höchststände - die Kliniken füllen sich wieder. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft, Gerald Gaß, schätzt die Lage in Rheinland-Pfalz noch nicht so ernst ein wie etwa in Sachsen oder Bayern. Man habe noch die Chance, zu reagieren.