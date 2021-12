Negative Rekorde an Corona-Infektionen, das bedeutet viel Arbeit für Testlabore wie das von Bioscientia in Ingelheim. Es ist eines der größten bundesweit und aktuell werden alleine am Standort in Ingelheim sieben- bis zehntausend Tests pro Tag ausgewertet. Die Labore seien am Limit, hieß es heute auf einer Pressekonferenz.