Viele Menschen in Deutschland genießen wiedergewonnene Freiheiten - auch in Rheinland-Pfalz. Seit Sonntag gibt es für Geimpfte und Genesene Corona- Lockerungen und das bedeutet unter anderem: keine Ausgangssperre oder Testpflicht mehr. Letzteres ist besonders praktisch, wenn man spontan zum Friseur oder in den Zoo will. Geimpfte und Genesene müssen aber mit Kontrollen rechnen.