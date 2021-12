So sind die Kinder-Impfungen in RLP gestartet

Am Montag sind die Kinder-Impfungen in Deutschland gestartet - am Dienstag haben die ersten rheinland- pfälzischen Kinder zwischen fünf und elf Jahren ihre Spritze bekommen. Die Ständige Impfkommission hatte die Empfehlung vergangene Woche nur für Vorerkrankte und Kinder mit Kontakt zu Risikopatienten empfohlen. Doch auch Kinder, die in keine dieser Kategorien fallen, können geimpft werden, zum Beispiel in einer Praxis in Frankenthal, wenn die Eltern das wünschen.