Starkregen verursacht Jahr für Jahr enorme Schäden. Eine neue Online-Karte informiert Bürger und rheinland-pfälzische Kommunen, wie gefährdet sie mit Blick auf derartige extreme Wetterereignisse sind.

Die Gefahrenkarte soll Kommunen dabei helfen, Vorsorge vor Sturzfluten zu treffen. Extreme Wassermengen auf kleinem Raum innerhalb kurzer Zeit - solchen Starkregen gebe es in Folge des Klimawandels immer häufiger. Die Karte des Umweltministeriums, die ab sofort online steht, macht nun die Folgen sichtbar. Sie zeigt auf, welche Wege sich das abfließende Regenwasser in der Landschaft sucht. Sie markiert die Stellen, an denen sich das Wasser sammelt - und sie schätzt für jeden einzelnen Ort im Land das Risiko ab, von einer Sturzflut in Mitleidenschaft gezogen zu werden.

Umweltministerin appelliert

Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) rief die Kommunen dazu auf, die Gefahrenkarte genau zu studieren und als Grundlage für Hochwasserschutzkonzepte zu nutzen.

Bei der Aufstellung von Konzepten zur Starkregen- und Hochwasservorsorge werden laut Umweltministerium 90 Prozent der Kosten gefördert. Es seien bereit mehr als 1.000 derartige Pläne für Städte und Gemeinden erstellt worden oder in Arbeit. Dafür habe das Umweltministerium rund 18 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.