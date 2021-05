per Mail teilen

Influencern aus der ganzen Welt wurden Angebote gemacht. Sie sollten den Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer in sozialen Medien schlecht reden. Erste Spuren führen nach Russland.

Zunächst bekannt wurden Fälle in Frankreich. Bekannte Influencer mit großer Reichweite hätten ungefragt Angebote bekommen. Der Deal: Sie sollten verbreiten, dass viele Menschen in Folge einer Impfung mit dem Mittel des Mainzer Unternehmens Biontech und seines Partners Pfizer gestorben seien. Angeblich seien die Social-Media-Persönlichkeiten damit Teil einer groß angelegten Informationskampagne, die Menschen helfen solle, so die Agentur hinter dem Angebot.

"Kontraste": Influencer weltweit wurden kontaktiert

Nach Recherchen des ARD-Magazins "Kontraste" und der Plattform netzpolitik.org sind Influencer nicht nur in Frankreich, sondern weltweit dazu aufgefordert worden. Auch der bekannte deutsche YouTuber Mirko Drotschmann bekam demnach das Angebot, auf seinem Kanal "MrWissen2go" Falschinformationen gegen Geld zu verbreiten. Hintergrund der "Kampagne" seien angebliche geleakte Dokumente, die die Todesfälle belegen würden.

Sehr interessant: Eine Agentur meldet sich und fragt, ob ich Teil einer „Informationskampagne“ sein will. Es geht darum, einen Link zu angeblich geleakten Dokumenten zu Todesfällen bei Corona-Impfungen zu teilen. Gegen Geld. Sitz der Agentur: London. Wohnort des CEO: Moskau. https://t.co/5x0Wqx79oZ

Dubiose Geschäftspraktiken

Nachdem Drotschmann vermeintliches Interesse gezeigt habe, seien kurz darauf schon mehr Infos von den Absendern mit klaren Regeln für die Kooperation angekommen. So sollten die Inhalte zu der Kampagne nicht als gesponserte Beiträge gekennzeichnet werden. Stattdessen sollte er es als seine eigene Meinung verkaufen. Das ist in Deutschland gesetzlich verboten.

Spuren im Hintergrund führen nach Russland

Den "Kontraste"-Recherchen zufolge geht der Auftrag zurück auf eine Agentur in London - die jedoch bloß eine Briefkastenfirma ist, sehr wahrscheinlich mit Verbindungen nach Russland. Mehrere Personen aus Russland lassen sich demnach der vorgeblichen Agentur zuordnen. Zudem gibt es laut "Kontraste" auf technischer Seite Schnittmengen mit einer anderen Social-Media-Agentur, die Teil eines russischen Netzwerks ist.

Sicherheitsbehörden werden aktiv

Ob der Kampagnen-Auftrag tatsächlich aus Russland stamme, werde noch untersucht, sagt Lutz Güllner, Leiter der EU Task Force gegen gezielte Desinformationskampagnen. Man habe Ähnliches aber schon öfter beobachtet. Die Anfragen bei Influencern wie Drotschmann seien das alte Spiel auf einem neuen Level, sagt auch der außenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Omid Nouripour: "Aber dass sie das sogar in der Pandemie machen, ist eine neue Stufe der Aggression." Er könne sich nicht vorstellen, dass eine Kampagne dieser Art aus Russland aber ohne das Wissen des Kreml möglich sei.

Das gesamte Ausmaß der Kampagne ist unklar. Auf einflussreichen Social-Media-Auftritten aus Indien und Brasilien sind laut "Kontraste" - zumindest zeitweise - Inhalte im Sinne der vorgeblichen Agentur aufgetaucht.