Student klagt wegen Testpflicht an Unis und Hochschulen

Seit dem 11. Oktober ist das kostenlose Schnelltest-Angebot in den Bundesländern beendet. Auch an den Unis und Hochschulen in Rheinland-Pfalz gilt: Wer weder geimpft noch genesen ist, muss einen negativen Corona-Test vorweisen, um an Vorlesungen oder Seminaren teilnehmen zu können. Selbsttests sind dabei nicht zugelassen. Das findet ein Student der Technischen Hochschule Bingen ungerecht. Deswegen hat er jetzt einen Eilantrag beim Mainzer Verwaltungsgericht gestellt.