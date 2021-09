Wann kommt der digitale Impfpass? Auch das ist am Donnerstag ein Thema beim Impfgipfel. Auf EU-Ebene hat man sich auf eine "digitale Version" geeinigt. Nun geht es an die Umsetzung in den einzelnen Ländern. Im Moment muss man hier in Deutschland noch sein Impfheft dabei haben, um von Erleichterungen zu profitieren. Das soll sich künftig ändern.