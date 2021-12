Könnten Apotheken beim Impfen helfen?

per Mail teilen

Beim Impftempo geht es nicht nur darum, dass sich mehr Leute die Spritze abholen sollen. Es geht auch darum, mehr Leute zu finden, die die Spritze setzen können. Auch dazu gab es heute einen Beschluss: Bund und Länder wollen, dass in Zukunft auch in Zahnarzt-Praxen und in Apotheken geimpft wird.